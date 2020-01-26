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لحضور ختام مهرجان الإبل.. ولي عهد دبي وولي عهد الكويت ووزير الشؤون الرياضية العماني يصلون الرياض

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لحضور ختام مهرجان الإبل.. ولي عهد دبي وولي عهد الكويت ووزير الشؤون الرياضية العماني يصلون الرياض

لحضور ختام مهرجان الإبل.. ولي عهد دبي وولي عهد الكويت ووزير الشؤون الرياضية العماني يصلون الرياض
http://almnatiq.net/?p=824902
المناطق - الرياض

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى الرياض اليوم, لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.
كما وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
كما وصل معالي وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي إلى الرياض اليوم، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

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