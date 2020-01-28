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بصدارة السعودية .. 6 دول عربية تلبي 22.3 % من الطلب العالمي على النفط في 2019

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بصدارة السعودية .. 6 دول عربية تلبي 22.3 % من الطلب العالمي على النفط في 2019

بصدارة السعودية .. 6 دول عربية تلبي 22.3 % من الطلب العالمي على النفط في 2019
http://almnatiq.net/?p=824909
المناطق - الرياض

بلغ إنتاج ست دول عربية من النفط خلال العام الماضي نحو 22.2 مليون برميل يوميا، بصدارة السعودية التي بلغ إنتاجها 9.8 مليون برميل يوميا.
والدول العربية الست المنتجة للنفط، أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هي: السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، ليبيا، والجزائر.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، يعادل إنتاج الدول العربية الست خلال عام 2019 نحو 22.3 في المائة من الطلب العالمي على الخام في العام ذاته، المقدر بـ99.8 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج الدول الست بنسبة 1 في المائة “223 ألف برميل يوميا” خلال عام 2019، حيث كان 22.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2018.
ويعادل إنتاج الدول العربية الست 74.4 في المائة من إنتاج منظمة “أوبك” في عام 2019، البالغ 29.9 مليون برميل يوميا.
وانخفض إنتاج الدول الست نتيجة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج التي تلتزم بها منظمة أوبك ودول مستقلة من خارجها منذ مطلع عام 2017 لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية في العالم.
وكانت “أوبك” ومنتجون مستقلون خارج المنظمة بقيادة روسيا، التزموا بخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2019، فيما تم الاتفاق أخيرا على تعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من عام 2020.

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