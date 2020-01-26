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“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في فعاليات أسبوع المهنة.. غداً

“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في فعاليات أسبوع المهنة.. غداً

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“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في فعاليات أسبوع المهنة.. غداً

“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في فعاليات أسبوع المهنة.. غداً
http://almnatiq.net/?p=824938

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، غداً (الأثنين) في أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ويستمر حتى السبت المقبل، حيث تقام فعاليات أسبوع المهنة للطلاب والطالبات ببهو الجامعة بالدرعية.

ويسعى “هدف” خلال مشاركته في أسبوع المهنة، إلى دعم طلاب وطالبات الجامعة وتيسير التحاقهم بسوق العمل، والتعريف بمبادرات وبرامج الصندوق، وخصوصا الموجهة إلى الطلاب والطالبات والمتوقع تخرجهم.

ويتضمن أسبوع المهنة عدة أهداف هي: تقديم فرص وظيفية ، وتعريف الخريجين بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف الفوري، وتوفير أماكن مناسبة للمقابلات الشخصية مع المشاركين من الشركات والهيئات المختلفة، وتمكين قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر البشرية المتوفرة في الجامعة، وتمكين قطاع الأعمال من تعريف الطلاب والخريجين بأنشطتها؛ لتتيح للطلاب والخريجين خيارات عديدة.
ومن المقرر أن يطرح خلال فعاليات أسبوع المهنة، برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مختلف التخصصات، وإتاحة فرص المجالات التطوعية لطلاب وطالبات الجامعة، وإقامة شراكة تعاونية مميزة، وإقامة ورش عمل، ودورات هادفة تتعلق بإجراءات التوظيف، وتركز على إعداد الخريجين لسوق العمل، وتبني الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال دعمها لوجستياً ومادياً حتى ترى النور، بحيث يتبنى كل قطاع عمل مشارك فكرة واحدة على أقل تقدير.
مما يذكر أن أسبوع المهنة هذا العام يحظى بمشاركة 45 شركة وجهة من مختلف المجالات والتخصصات.

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