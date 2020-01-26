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خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة

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خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة

خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة
http://almnatiq.net/?p=824941
المناطق - واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالصياهد الجنوبية للدهناء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.
كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين.

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