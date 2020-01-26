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بلدية الوجه تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية

بلدية الوجه تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=824962
المناطق - تبوك
نفذت بلدية محافظة الوجه خلال الأسبوع الماضي 110جولة ميدانية على المحلات التجارية والمطاعم.
وبين مدير الخدمات عبدالله بن محمد الكعابنة أن البلدية كثفت الحملات الميدانية بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري التي شملت الكشف على جميع المنشآت التجارية والصحية.
وأشار إلى أنه نتج عن تلك الجولات توجيه 5 إنذارات ومخالفة وإتلاف أكثر من 42كيلو جراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحصيل الغرامات المترتبة عليها.
وأضاف أن البلدية خلال شهر جمادى الأول أصدرت ( 21) رخصة جديدة منها طلب إصدار رخصة فتح مح (24) ساعة  فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها ( 56 ) رخصة والرخص التي تم إلغاؤها ( 19) رخصة أما فيما يخص الشهادات الصحية لعمال الأغذية فبلغت (47 ) شهادة صحية أما عدد الذبائح التي وردت للمسلخ خلال الشهر نفسه فبلغت ( 2209 ) تنوعت ما بين ماعز وابل وبقر وضأن، فيما بلغ عدد الإعدامات الكلية (7) من الضأن والإعدامات الجزئية ( 116) رأساً من الضأن والماعز.
وأكد الكعابنة أن الحملات تمت ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

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