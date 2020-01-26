أميرالقصيم يلتقي الشيخ الفنيخ بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة محافظة الرس

ورحب سمو أمير القصيم بالشيخ الفنيخ ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة في ضل إحقاق الحق وإبراء الذمة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع، متمنياً سموه له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عمله.