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أميرالقصيم يلتقي الشيخ الفنيخ بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة محافظة الرس

أميرالقصيم يلتقي الشيخ الفنيخ بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة محافظة الرس
http://almnatiq.net/?p=824975
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بديوان الإمارة, اليوم, رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الفنيخ، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة الرس.

 

ورحب سمو أمير القصيم بالشيخ الفنيخ ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة في ضل إحقاق الحق وإبراء الذمة  أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع، متمنياً سموه له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جهته ، عبرّ فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله له ، ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية. 

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