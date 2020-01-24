جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز تعزز الزراعة النموذجية للبن الخولاني

جازان - فضة عطيف

استمرارًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية جميع جوانب الوطن على مستوى الإنسان و المكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية الوطن 2030 و تنويع الموارد الاقتصادية، عززت جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، لأفضل مزرعة بن نموذجية، زراعة البن و زيادة إنتاجه التي أعلن عنها في مهرجان البن في نسخته السابقة

حيث بلغ مجموع جوائزها مئتي ألف ريال ، من أجل دفع عجلة زراعة البن في جبال الداير خصوصًا و جبال منطقة جازان عمومًا، و تشجيع المزارعين و الارتقاء لمنتج البن و الوصول به إلى مستويات عالمية.

و أسهمت الجائزة في تشجيع استخدام المزارعين في جبال منطقة جازان، للأساليب الحديثة لزراعة البن، وزيادة العناية بشجرة البن و رعايتها بالطرق السلمية و المثلى.

وتأتي الجائزة استمرارًا لدعم سموّه الكريم لمزارعي البن إيمانًا منه بأهميته البالغة كرافد اقتصادي وطني هام و محوري.

ويحضى المزارعون في منطقة جازان برعاية كريمة و اهتمام من سمو أمير المنطقة و سمو نائبه، وتلمس احتياحات وتشجيع ودعم وتحفيز المزارعين.