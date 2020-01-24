استمرارًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية جميع جوانب الوطن على مستوى الإنسان و المكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية الوطن 2030 و تنويع الموارد الاقتصادية، عززت جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، لأفضل مزرعة بن نموذجية، زراعة البن و زيادة إنتاجه التي أعلن عنها في مهرجان البن في نسخته السابقة
حيث بلغ مجموع جوائزها مئتي ألف ريال ، من أجل دفع عجلة زراعة البن في جبال الداير خصوصًا و جبال منطقة جازان عمومًا، و تشجيع المزارعين و الارتقاء لمنتج البن و الوصول به إلى مستويات عالمية.
و أسهمت الجائزة في تشجيع استخدام المزارعين في جبال منطقة جازان، للأساليب الحديثة لزراعة البن، وزيادة العناية بشجرة البن و رعايتها بالطرق السلمية و المثلى.
وتأتي الجائزة استمرارًا لدعم سموّه الكريم لمزارعي البن إيمانًا منه بأهميته البالغة كرافد اقتصادي وطني هام و محوري.
ويحضى المزارعون في منطقة جازان برعاية كريمة و اهتمام من سمو أمير المنطقة و سمو نائبه، وتلمس احتياحات وتشجيع ودعم وتحفيز المزارعين.
جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز تعزز الزراعة النموذجية للبن الخولاني
استمرارًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية جميع جوانب الوطن على مستوى الإنسان و المكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية الوطن 2030 و تنويع الموارد الاقتصادية، عززت جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، لأفضل مزرعة بن نموذجية، زراعة البن و زيادة إنتاجه التي أعلن عنها في مهرجان البن في نسخته السابقة
التعليقات (٠) اضف تعليق