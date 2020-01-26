أمير القصيم يستقبل معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بن حميد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتب سموه بديوان الأمارة, اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, الذي قدم للسلام على سموه خلال زيارته للمنطقة.



ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ بن حميد, متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة, مؤكداً الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم في تطبيق المنهج الوسطي والسليم الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي الحنيف، من خلال إقامة البرامج التي تساعد على تعزيز اللحمة الوطنية وحماية شباب وفتيات هذا الوطن وتثقيفهم وتعزيز دورهم في كافة المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

‏‎من جانبه عبّر معالي الشيخ بن حميد عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم, منوهًا بمتابعة سموه المستمرة لخدمة المنطقة وأبناءها من خلال البرامج المتنوعة المقامة بالمنطقة ومواصلة العمل التطويري وفي مختلف المجالات.