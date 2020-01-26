أمير منطقة جازان يلتقي مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ وعددا من محرريها

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ والمدير الإقليمي بالمنطقة الجنوبية الأستاذ عبدالله آل هتيله ، و‏مدير مكتب عكاظ بجازان الأستاذ عبد الرحمن الختارش والوفد المرافق لهم من محرري ومنسوبي الصحيفة وذلك خلال زيارته للمنطقة .

ورحب سمو أمير جازان ، بمساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ “آل هتيله” متمنيًا له التوفيق بزيارته مشيدًا سموه بالدور الإعلامي للصحيفة وإبراز الجانب التنموي بمنطقة جازان وكافة محافظاتها وماتشهد من تطور ونهضة بمختلف الأصعدة في ظل توجيهات وحرص القيادة الرشيدة-حفظها الله- .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالملتقيات والمجال الإعلامي، ودور وسائل الإعلام المختلفة, وتعزيز الدور الإعلامي في إبراز جوانب التنمية الوطنية , ودور وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها الفاعل في تغيير الصور النمطية .

ونوه سموه بما تجده قطاعات الدولة والقطاع الخاص من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يوفر سبل الراحة والرفاهية والعيش الكريم لأبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين فيه , سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لكل ما يخدم أبناء وبنات المنطقة والمملكة.

من جانبه عبر مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ “آل هتيله” عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان ، منوهًا بما استمع اليه من توجيهات سديدة لاستمرار العمل الإعلامي ، مشيدا بالتطور والإنجاز التنموي الذي حققته منطقة جازان خلال المرحلة السابقة والمستقبل الواعد من خلال المشروعات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة والتي نفذت بفضل توجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لما فيه خير وتطور وتقدم المنطقة .