الأخضر الأولمبي يخسر اللقب الآسيوي

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خسر المنتخب السعودي نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً أمام نظيره الكوري الجنوبي، الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتعد هذه الخسارة الثانية للمنتخب السعودي في النهائي القاري بعد ختام النسخة الأولى عام 2014، في حين توج المنتخب الكوري الجنوبي باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارته النهائي في نسخة 2018.

وكان المنتخبين السعودي والكوري الجنوبي ضمنا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، ولحق بهما المنتخب الأسترالي.

المباراة بدأت بتحفظ من الجانبين مع تفوق طفيف للكوريين في الشوط الأول الذي أنتهى بالتعادل السلبي ولم يشهد أي هجمات تذكر، سوى محاولة عبدالله الحمدان التي جانبت المرمى.

في الشوط الثاني، ضغط الكوريين على مرمى المنتخب السعودي الذي تألق حارسه محمد اليامي في الذود عن مرماه من العديد من الهجمات الكورية، وفي النصف الأخير من الشوط تقدم الأخضر وهدد مرمى الخصم بعدة هجمات لم يكتب لها النجاح لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقين للأشوط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول شهد تحفظ من الجانبين وأنحصر اللعب في وسط الملعب، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف الكوريين هدف الانتصار، مستثمرين كرة ثابتة تحولت برأسية في شباك الأخضر، لوم تفلح محاولات السعودي بعد ذلك في تعديل النتيجة، لتنتهي المواجهة ويتوج المنتخب الكوري باللقب.