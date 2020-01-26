محافظ حفرالباطن يكرم تركي الحنيني ومريم الشمري

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

كرم سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود في مكتب سموه بالمحافظة ظهر اليوم وبحضور مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ،تركي مطر الحنيني و مريم رفاع الشمري على جهودهم النبيلة والإنسانية وتقديرًا لمساهمتهم في إنقاذ حياة المصابين الذين تعرضو لحادث سير على طريق حفرالباطن أم عشر وتقديمهم الإسعافات الأولية وتخفيف مضاعفات الإصابات وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف.

من جانبه عبر سموه بأن العمل الذي قامو به يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادتنا وشعباً أخذو المبادرة ولله الحمد والمنة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون،والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة،

وإخلاص النية الله –تعالى-، وإن ممارسته تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع على حد سواء.