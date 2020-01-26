ولي عهد دولة الكويت يغادر الرياض

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غادر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الرياض، عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في وداعه سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.