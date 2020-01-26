ولي عهد دبي يغادر الرياض

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غادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض ,عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.