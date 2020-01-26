33 مخالفاً للذوق العام في «شتوي جازان»

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بين ارتداء ملابس غير لائقة في الأماكن العامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، ضبطت شرطة منطقة جازان 33 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام في 15 يوماً فقط، خلال إقامة مهرجان جازان الشتوي في الفترة من 8- 23 / 5 / 1441. وأوقعت السلطات العقوبات المقررة نظاما بحق المخالفين للائحة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، والتي تهدف إلى المحافظة على السلوكيات والآداب والقيم المجتمعية، وتعزيز الذوق العام والحد من المظاهر السلبية