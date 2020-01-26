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“العاصمي” يقف على مشروع الإسكان بسحبان التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر

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“العاصمي” يقف على مشروع الإسكان بسحبان التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر

“العاصمي” يقف على مشروع الإسكان بسحبان التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر
http://almnatiq.net/?p=825036
المناطق - محايل عسير

وقف رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي صباح اليوم الأحد على مشروع الإسكان بسحبان التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر بمحافظة محايل عسير؛ وذلك للاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز وبحث المعوقات وقد رافقه خلال الزيارة عضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله هيازع الأسمري رئيس متابعة المشاريع بالمجلس المحلي، و غاصب محمد على القاصبي ممثل العلاقات الحكومية لمشاريع الإسكان بمحافظة محايل عسير، وابراهيم الفوي من مكتب خدمات البلدية بالمركز ،وقد التقى رئيس المركز بالمشرفين على المشروع واستمع لمهندسي المشروع وبحث معهم المعوقات التي تواجه سير العمل والحلول الممكنة، فيما اطلع على نسبة الإنجاز من المشرف على المشروع.

وفِي نهاية الجولة شكر “العاصمي” القائمين على مشروع الإسكان بسحبان؛ مشيراً أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- .

 

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