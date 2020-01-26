“الجمارك”: السماح بإدخال 100 علبة من السجائر للشخص الواحد

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قال سليمان التويجري، نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك إنه “تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على السماح للأفراد بإدخال 10 “كروز” سجائر أو 100 علبة “باكيت” للشخص الواحد”

وأكد التويجري أن مقدار الضريبة التي يتم تحصيلها على التبغ لم تتأثر، مبينا أن لدى “هيئة الجمارك” سعر معياري للتبغ بغض النظر عن تكلفة الشراء، حيث أن هناك أسعار محددة لمنتجات التبع والضريبة مبنية على قيمتها

وأشار التويجري إلى أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود حثيثة ومستمرة للحد من عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ الحدودية

وذكر أن الإيرادات الجمركية تجاوزت 24 مليار ريال خلال عام 2019، فيما تجاوزت محاضر الضبط 29 ألف محضر لبضائع مقلدة أو مغشوشة أو مخالفة، مبينا أنه تم إنهاء إجراءت 4 ملايين سيارة وشاحنة خلال العام الماضي

وأضح أن بيانات الإستيراد تجاوزت 3 ملايين بيان، في حين تم إنهاء إجراءات 5 ملايين حاوية خلال 2019

وأشار التويجري إلى أن كل هذه الإنجازات لم يكن بامكان الجمارك إنهائها بهذه الجودة لولا استخدام التقنية والاعتماد على التدريب الجيد وتبادل المعلومات والاستقبال المسبق لمعلومات الإرساليات وتحليلها من قبل إدارة المخاطر