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بعد «يوم الفض».. تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق

http://almnatiq.net/?p=825048
المناطق_وكالات

عادت الاحتجاجات في العراق بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة، بعدما باشرت السلطات في فتح الساحات وشوارع في العاصمة والجنوب، فيما اعتبره المتظاهرون محاولة لفض اعتصاماتهم المستمرة منذ أشهر

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر عراقية، قولها: إن محتجين قطعوا عدداً من الطرق الرئيسية في وسط محافظة كربلاء، صباح الأحد

ففي محافظة ذي قار الجنوبية، تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفي محافظة البصرة، أقصى الجنوب، باشر المعتصمون في وسط المدينة في إعادة نصب الخيم، التي أحرقتها القوات الأمنية خلال اقتحام احتجاجهم

وتداولت شبكات التواصل صوراً ومقاطع فيديو تظهر عودة المتظاهرين إلى مركز الاحتجاج، القريب من ديوان محافظة البصرة، وردد هؤلاء الهتافات التي تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد

وكانت قوات الأمن العراقية فضت بالقوة اعتصام المتظاهرين في وسط البصرة، السبت، وحرقت خيام المعتصمين هناك

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