قائد القوات الجوية: القوات الجوية وكلية الملك فيصل الجوية تتقدمان بثقة وثبات نحو تحقيق أعلى مستويات التفوق والاحترافية

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أعرب صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية باسمه واسم منسوبي القوات الجوية عن عميق شكره وامتنانه للدعم المتواصل والرعاية الكريمة من لدن القيادة الرشيدة، المتمثلة بتشريف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحفل تخريج الدورة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، مشيرًا إلى أن فرحة الخريجين بهذه الرعاية الكريمة تضاهي فرحتهم بالتخرج والانضمام إلى زملائهم في ميادين العز والكرامة.

وأكد سموه أن القوات الجوية بشكل عام وكلية الملك فيصل الجوية بشكل خاص تتقدم بثقة وثبات، وتسير بعزمٍ وطموح نحو تحقيق أعلى مستويات التفوق والاحترافية والقدرة القتالية، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي، بفضل توفيق الله عز وجل ثم ما تمتلكه من إمكانات متقدمة في مجال التدريب بدعم من القيادة الرشيدة، لبناء وتطوير قدرات منسوبيها، وصقل مهاراتهم القتالية والفنية بشكل عام.

وقال سموه : “إن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات متتابعة ونجاحات متتالية على الأصعدة والميادين كافة، لشاهد على انطلاق مسيرة نمو وتطور وبناء بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – “.

واختتم سمو قائد القوات الجوية تصريحه بتقديم التهاني والتبريكات للخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم وحماية وطنهم، كما شكر قائد كلية الملك فيصل الجوية ومنسوبيها على ما يقدمونه من جهود.