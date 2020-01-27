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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو مصور يسيء إلى طالبات الجامعات وأولياء أمورهن بفاحش القول.

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو مصور يسيء إلى طالبات الجامعات وأولياء أمورهن بفاحش القول.

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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو مصور يسيء إلى طالبات الجامعات وأولياء أمورهن بفاحش القول.

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو مصور يسيء إلى طالبات الجامعات وأولياء أمورهن بفاحش القول.
http://almnatiq.net/?p=825096
المناطق_الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.
وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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