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وظائف إداریة وتقنیة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعیون

وظائف إداریة وتقنیة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعیون
http://almnatiq.net/?p=825097
المناطق_الرياض

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعیون عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظیف) عن توافر وظائف إداریة وتقنیة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدینة الریاض، مشيرا إلي أن الوظائف المتاحة بمسمى أخصائي أول دعم تقنیة المعلومات، و ُمشرف إسكان

واشترط في المتقدمين لوظيفة أخصائي أول دعم تقنیة المعلومات: أن يكون حاصلا على درجة الماجستیر أو البكالوریوس أو الدبلوم في تخصص (تقنیة شبكات الحاسب، الدعم الفني، دعم البرمجیات)

وحدد شروط للمتقدمين علي وظيفة مشرف إسكان وهي أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدبلوم (لا تقل عن سنتین) في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما یعادلھا، و خبرة لا تقل عن سنتین في مجال ذات صلة

وأبان أن التقدیم  بدأ الیوم الأحد بتاریخ 26/01/2020م وینتھي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب

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