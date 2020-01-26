البدء بتدريب المراقبين بمحافظة دومة الجندل للمشاركة في تعداد السعودية 2020

المناطق_محمد الحسن

بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) تدريب المراقبين للمشاركة في تعداد السعودية 2020 في مدن و محافظات المملكة ومنها محافظة دومة الجندل حيث انطلق برنامج تدريب المراقبين مساء اليوم الأحد 26 يناير 2020 م ويستمر لمدة 6 أيام من الساعة 4 عصرا و حتى 9 مساءا ، وانطلق البرنامج بحضور مساعد المشرف الأستاذ فهد عبدالرحمن ال وطبان والأستاذ خالد عبدالكريم الوشيح والمفتشين الاستاذ سامي بن عبدالكريم السعيدان والأستاذ خالد بن محمد المفرج والأستاذ خالد بن فرحان الدرع والأستاذ علي بن عياش الربيع .

يذكر أن العد الفعلي وهي ليلة الإسناد الزمني لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت ” تعداد السعودية 2020 ” تبقى عليه 50 يوما تقريبا إذ سيكون مساء الثلاثاء 17 مارس 2020 م وهو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقا لموافقة المقام السامي الكريم.

وتشهد المرحلة المقبلة عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يوما تقريبا بدءا من الاثنين 3 فبراير 2020 م وحتى يوم الجمعة 6 مارس 2020 ، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءا من الثلاثاء 17 مارس، وحتى الاثنين 6 أبريل، ولمدة 20 يوما.

ويهدف التعداد إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن هيئة الإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القبلية لها، وتعمل الهيئة حاليا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.