الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو

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أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح صباح اليوم.

وكان أزاور قد وصل فجر اليوم الأحد إلى الدمام حيث خضع إلى الفحوصات الطبية صباح اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وسيمثل المهاجم أزارو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي المصري، وجرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

من جانبه أكد وليد أزارو جاهزيته لخوض التحدي الجديد في الدوري السعودي وذلك بارتداء قميص نادي الاتفاق والذي يعتبر أحد أعرق الأندية السعودية وصاحب الأوليات، وقال :” سعيد للانتقال لنادي الاتفاق وهو إضافة لمسيرتي الرياضية وإن شاء الله نقدم مع زملائي اللاعبين المستوى المأمول الذي يرضى طموحات الاتفاقيين“ وأكمل “تطلعاتي مثل تطلعات فريقي الاتفاق.. وسأعمل لإنجاح المنظومة الجماعية وما أهدف له بالدرجة الأولى تقديم الإضافة الفنية المطلوبة قبل أي شي آخر” وأوضح أزارو بأنه جاهز من الناحية البدنية وسيكون تحت رهن إشارة المدرب خالد العطوي لخدمة الاتفاق. وحول معرفته بالاتفاق قال :” الاتفاق من الأندية العريقة في السعودية والعالم العربي سألت الكثير عنه وكل اللاعبين الذين خاضوا تجارب سابقة بنادي الاتفاق كانوا يشيدون به وهذه من الأمور التي شجعتني أكثر لخوض التجربة الجديدة”.