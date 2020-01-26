احدث الأخبار

الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو
أبرز المواد
 بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد
أبرز المواد
 شاهد.. منافسة “حامية” بين 6 متسابقين في طرح القعود بختام “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل”
أبرز المواد
 أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة
أبرز المواد
 البدء بتدريب المراقبين بمحافظة دومة الجندل للمشاركة في تعداد السعودية 2020
أبرز المواد
 وصفوها بـ”الإهانة” ..شاهد” كلاب تركية تفتش قاعة مؤتمر “أردوغان ” في الجزائر وتثير الغضب !
أبرز المواد
 الرياض بين أكثر 20 مدينة حيوية بالعالم
أبرز المواد
 الحقباني: الجمارك تقوم بدورها عبر إستراتيجية التحول التي تبنتها
أبرز المواد
 “العاصمي” يقف على مشروع الإسكان بسحبان التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر
أبرز المواد
 المرور: القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بحديقة عامة في ‫الداير‬⁩
أبرز المواد
 قائد القوات الجوية: القوات الجوية وكلية الملك فيصل الجوية تتقدمان بثقة وثبات نحو تحقيق أعلى مستويات التفوق والاحترافية
أبرز المواد
 الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقات أوسلو
أبرز المواد
الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو

الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو

أبرز المواد
بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد

بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد

أبرز المواد
شاهد.. منافسة “حامية” بين 6 متسابقين في طرح القعود بختام “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل”

شاهد.. منافسة “حامية” بين 6 متسابقين في طرح القعود بختام “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل”

أبرز المواد
أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة

أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة

أبرز المواد

الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو

الاتفاق يعلن انتهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي أزارو
http://almnatiq.net/?p=825107
المناطق_الرياض

أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح صباح اليوم.

وكان أزاور قد وصل فجر اليوم الأحد إلى الدمام حيث خضع إلى الفحوصات الطبية صباح اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وسيمثل المهاجم أزارو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي المصري، وجرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

من جانبه أكد وليد أزارو جاهزيته لخوض التحدي الجديد في الدوري السعودي وذلك بارتداء قميص نادي الاتفاق والذي يعتبر أحد أعرق الأندية السعودية وصاحب الأوليات، وقال :” سعيد للانتقال لنادي الاتفاق وهو إضافة لمسيرتي الرياضية وإن شاء الله نقدم مع زملائي اللاعبين المستوى المأمول الذي يرضى طموحات الاتفاقيين“ وأكمل “تطلعاتي مثل تطلعات فريقي الاتفاق.. وسأعمل لإنجاح المنظومة الجماعية وما أهدف له بالدرجة الأولى تقديم الإضافة الفنية المطلوبة قبل أي شي آخر” وأوضح أزارو بأنه جاهز من الناحية البدنية وسيكون تحت رهن إشارة المدرب خالد العطوي لخدمة الاتفاق. وحول معرفته بالاتفاق قال :” الاتفاق من الأندية العريقة في السعودية والعالم العربي سألت الكثير عنه وكل اللاعبين الذين خاضوا تجارب سابقة بنادي الاتفاق كانوا يشيدون به وهذه من الأمور التي شجعتني أكثر لخوض التجربة الجديدة”.

روابط ذات صلة

بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد

بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد
شاهد.. منافسة “حامية” بين 6 متسابقين في طرح القعود بختام “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل”

شاهد.. منافسة “حامية” بين 6 متسابقين في طرح القعود بختام “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل”
أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة

أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*