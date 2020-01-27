وفاة نجم كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

توفي منذ قليل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت عن عمر يناهز الـ41 عاماً، أثر حادث تعرض له.

براينت توفي بعد تحطم المروحية الخاصة به في أحد الرحلات، ليعلن الحساب الرسمي لـNBA وفاة الأسطورة الشهير، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.

ولد في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا وبعدها انتقل مع عائلته إلى إيطاليا ليكون اباه مدربا لأحد فرق كرة السلة الإيطالية، هو لاعب كرة سلة أمريكي محترف، يلعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في فريق لوس أنجلوس ليكرز.

في عام 1996 انضم إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة تحت راية فريق ” Charlotte Hornets”، قبل أن ينتقل للعب مع فريق لوس آنجلوس ليكرز، في موسم الدوري الاميركي للمحترفين 1996-1997 كان أداء براينت أداءً جيدا، وحقق رقمًا قياسيًا بكونه أصغر لاعب شارك في الدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.

في “نهاية أسبوع كل النجوم” الذي عقد في شباط 1997، فاز بمسابقة سلام دانك وسجل اسمه كأصغر لاعب يفوز في هذه المسابقة. كما ضمن له أداءه الرائع خلال ذلك العام مكاناً في الفريق الصاعد الثاني للدوري الأميركي للمحترفين.

في موسم 1997-1998 من الدوري الاميركي للمحترفين كان أداءه أفضل حتى من الموسم السابق، وتم انتخابه كنجم الناشئين في الدوري الاميركي للمحترفين. فكان أصغر لاعب ينال هذا الشرف.

لعب براينت في الموسم التالي بشكل استثنائي فاحتل لنفسه مكانة لاعب أساسي في الدوري. أبرم خلال ذلك الوقت عقدا مع فريق ليكرز والذي امتد لست سنوات.

في عام 1999 عُيّن لاعب كرة السلة الأمريكي السابق فيل جاكسون كمدرب لفريق ليكرز، ما ساعد براينت على تحسين مهاراته في كرة السلة بشكل كبير. فتم اختياره كرامي الكرة في الدوري، ولعب مع فرق All-Star، All-NBA و All-Defensive قاد هذا اللاعب المحبوب فريقه للفوز والتربع على عرش الدوري خلال الفترة 1999-2002.

في الموسم التالي، 2003، لم يستطع فريق الليكرز من الوصول إلى النهائيات بعد خسارته أمام سان أنطونيو سبورز.

لم يتمكن كوبي من المشاركة في المباريات الافتتاحية لموسم الدوري الأميركي للمحترفين 2003-04، ولكنه قاد فريقه عندما استأنف اللعب إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنهم خسروا البطولة أمام فريق ديترويت بيستونز.