احدث الأخبار

سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد
أبرز المواد
 حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها
أبرز المواد
 “المواصفات” تمنح 259 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية
أبرز المواد
 ترامب: البيت الأبيض ينشر خطة السلام في الشرق الأوسط غدا
أبرز المواد
 بكين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد كتيب اللجنة السعودية لقائمة العناصر المحظورة 2020 كمرجع رئيس
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي المستشار السياسي لرئيس الوزراء نائب مستشار الأمن القومي البريطاني
أبرز المواد
 المعهد السعودي الياباني يعقد ندوة كفاءة الطاقة في قطاع المركبات
أبرز المواد
 لجنة رعاية السجناء بتبوك تعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها
أبرز المواد
 اجتماع تنسيقي بين حاضنة نكون مع التدريب التقني والمهني بعسير
منطقة عسير
 ورشة عمل بعنوان ” مواد العزل والجدران المقاومة للحريق ” تنظمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير
منطقة عسير
سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد

سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد

أبرز المواد
حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها

حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها

أبرز المواد
“المواصفات” تمنح 259 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة

“المواصفات” تمنح 259 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

الأمير فيصل بن فرحان: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

أبرز المواد

الأمير فيصل بن فرحان: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

http://almnatiq.net/?p=825116

أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في حوار مع CNN: “نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”، وتابع قائلا: “وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد”، على حد تعبيره.

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وأكد وزير الخارجية قائلا : “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

روابط ذات صلة

سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد

سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد
حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها

حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها
“المواصفات” تمنح 259 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة

“المواصفات” تمنح 259 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*