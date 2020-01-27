الأمير فيصل بن فرحان: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في حوار مع CNN: “نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”، وتابع قائلا: “وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد”، على حد تعبيره.

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وأكد وزير الخارجية قائلا : “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.