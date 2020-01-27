بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

أعاد المجلس البلدي بمحافظة حقل في منطقة تبوك تشكيل لجانه للفترة الثالثة من الدورة الثالثة وفق الأنظمة واللوائح القائمة عليها أعمال المجالس البلدية بالمملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 51 الذي عقده المجلس البلدي بالمحافظة اليوم، برئاسة رئيس المجلس البلدي بحقل المهندس محمد بن عطالله الريس بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمرني وأعضاء المجلس البلدي وذلك بمقر المجلس في مدينة حقل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والآراء المقدمة من بعض الأعضاء التي هدفت في مجملها الى تطوير اعمال آلية العمل بالمجلس بالإضافة إلى مناقشة أعمال البلدية الرامية إلى النهوض بمدينة حقل والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة.