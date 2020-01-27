احدث الأخبار

بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية
أبرز المواد
 غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
أبرز المواد
 تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
أبرز المواد
 فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران
أبرز المواد
 بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة
أبرز المواد
 بدء مزاولة النشاط لـ 24 ساعة للمحال التجارية في مكة
أبرز المواد
 فيديو متداول – أب يقفز أسفل عجلات قطار لإنقاذ ابنته: «خرجا بدون خدش»
أبرز المواد
 مطار برلين الجديد يبحث عن 20 ألف شخص لاختبار التشغيل التجريبي
أبرز المواد
 خبراء عالميون يستعرضون فرص خريجي الجامعات السعودية في «مستقبل التقدم»
أبرز المواد
   الأمير سعود بن نايف يلتقي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

أبرز المواد
غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل

غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل

أبرز المواد
تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

أبرز المواد
تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

أبرز المواد

بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

http://almnatiq.net/?p=825117
أعاد المجلس البلدي بمحافظة حقل في منطقة تبوك تشكيل لجانه  للفترة الثالثة من الدورة الثالثة وفق الأنظمة واللوائح القائمة عليها أعمال المجالس البلدية بالمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 51 الذي عقده المجلس البلدي بالمحافظة اليوم، برئاسة رئيس المجلس البلدي بحقل المهندس محمد بن عطالله الريس بحضور رئيس بلدية المحافظة  المهندس عبدالله سليم العمرني وأعضاء المجلس البلدي وذلك بمقر المجلس في مدينة حقل.
وجرى خلال الاجتماع  استعراض عدد من المقترحات والآراء المقدمة من بعض الأعضاء التي هدفت في مجملها الى تطوير اعمال آلية العمل بالمجلس بالإضافة إلى مناقشة أعمال البلدية الرامية إلى النهوض بمدينة حقل والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة.

روابط ذات صلة

غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل

غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*