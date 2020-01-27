“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة

المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة , تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .