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بيان إعلامي حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان

بيان إعلامي حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان
http://almnatiq.net/?p=825123
المناطق_فضه عطيف

إشارة لما تم تداوله مؤخراً في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان أوضحت إمارة منطقة جازان بأنه بمتابعة الموضوع والرجوع للإدارات واللجان المختصة بديوان الإمارة اتضح ما يلي :
1- أن ما يجري في وادي جازان من أعمال تتم بناءاً على الأوامر السامية الكريمة التي تنص على تهذيب وتنظيف وتصحيح المناسيب الطبيعية وإزالة العقوم والتعديات في مجاري الأودية لزيادة استيعاب الوادي من المياه والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الفيضانات نتيجة تصريف كميات كبيرة من بوابات السد أو من المفيض في حالات الطوارئ أو العواصف المطرية الشددة ومحاسبة من يثبت تقصيره .
2 – أثناء قيام اللجان بجولات ميدانية على مجاري الأودية لوحظ أن وادي جازان أصبح مغلق تماماً بسبب وجود التعديات داخل المجرى بإنشاء المزارع والمباني والاستراحات وأصبح الوادي مرمى للنفايات ومخلفات البناء منذ سنوات طويلة وذلك لعدم تخصيص مرمى من قبل الجهة المختصة والجاري مخاطبتها بتخصيص مرمى للنفايات .
واللجان تقوم بالإشراف على تلك الأعمال حتى تتم بصورة صحيحة وعلى مستوى مجرى الوادي.
3- أن الأعمال القائمة في مجرى وادي جازان ليست نهل رمال وهي عبارة عن إزالة أتربة طينية ومخلفات البناء والنفايات التي تعيق جريان السيول في الوادي .
4- هناك تقييم لهذه الأعمال من قبل الجهة المختصة (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ) حسب الدراسة الهيدرولوجية لمنطقة جازان .
وأكدت الإمارة بأن الجهات الحكومية بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة شؤون اللجان بديوان الإمارة تواصل مهامها في الإشراف والرقابة على تحديد مسارات الأودية وتحرير المجرى وتطبيق الأنظمة والتعليمات .
والله الموفق ؛؛؛

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