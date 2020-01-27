أمير جازان يعتمد ترقية (170) موظفــاً بإمارة منطقـــــة جــــازان

المناطق - فضه عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمــد بن ناصـر بن عبدالعـــزيز بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المراتب (العاشــــرة) فما دون وفقاً لما صرح به مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالإمارة الأستـــاذ سعد بن عبدالله الفواز فقد شملت الترقيات (170) موظفاً بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز على النحو التالي :

المرقـون للمرتبـة العاشرة وعددهم (5)

1. عبدالله بن احمــد عبدالله الشمـراني

2. علـي بن جـابر محمــد المسعــودي

3. مـازن بن محمــد عبده حـربي

4. محمــد بن حاســر محمــد حكمــي

5. يحـيى بن جـبريل محمـد

المرقـون للمرتبة التاسعة وعددهم (10)

1 .أحمد بن حجـاب مروعـي عتودي

2. خالـد بن حسـن منصــور عريشـي

3. عبدالله بن محمـد عبده أبو شرحـه

4. محمـد بن سالـم جـابر الودعـاني

5. إبراهـيم بن يحـيى ناصـر عبدالله

6. محمـد بن يحـيى ناصــر شرواني

7. نافـع بن محسـن مهـدي دحشـي

8. توفيق بن محمـد علـي لبينـه

9. فنيس بن محمــد جومـان واصلـي

10. ثابت بن علـي مفــرح سليمــاني

المرقـون للمرتبـة الثامنــــة وعددهم (22)

1. أكـرم بن علـي محمـد آل سالـم

2. الحسـين بن محمـد ناصـر قاضـي

3. أنور بن علـي أبكـر دعـوري

4. جـبران بن أسعـد قاسـم الفيفـي

5. حسـام بن سليمـان حسـن با حسـن

6. حســن بن احمــد حسـن حـريصـي

7. خالـد بن محمـد علـي ضعـافـي

8. زيلعـي بن سعـيد احمـد مشعشـع

9. طـارق بن عـائض علـي وافـي

10. عـادل بن مهـدي شوعـي حمـدي

11. عـاصـم بن محمـد علـي آل سالـم

12. عبده بن محمــد أحمــد مجرشـي

13. عقـيل بن حـواس عقـيل كـريري

14. علـي بن محمــد يحـيى حمـلي

15. علـي بن موسـى محـه شقـراني

16. فيصـل بن محمـد علـي نسـيب

17. نبـيل بن احمــد يحـيى جـده

18. وديع بن صالـح خميـس مرزوق

19. ولـي بن محمـد احمـد مغفـوري

20. ولـيد بن محمـد حسـين حكمـي

21. يحـيى بن جـبريل إبراهـيم حكمـي

22. يحـيى بن محمـد يحـيى سهلـي

المرقـون للمرتبـة السابعـــة وعددهم (37)

1. إبراهيم حمـد مصعـود خلوفـه

2. احمــد بن شوعـي حسن كاملـي

3. أكـرم بن صالـح عمــر هاشـم

4. بندر بن محمــد إبراهـيم حمـزي

5. حسـن بن موسى هـادي حكمـي

6. حسـين بن يحـيى علـي سفـياني

7. خالـد بن احمـد حسـن حريصـي

8. رائـد بن حسـن محمــد حكمـي

9. عبدالرحمن بن علي إبراهيم الرفاعي

10. عبدالرحمن بن محمـد موسى فاضلـي

11. عبدالعزيز بن يحيى حسين دباش

12. عبدالكريم بن احمد عبدالكريم حسن

13. عبداللطيف بن إبراهيم محمد رميدي

14. عبدالله بن احمـد عبدالله أبو شرحـه

15. عبدالله بن علـي حسـن الأبيـاتي

16. عبدالله بن محمـد موسـى شويهـي

17. عبدالله بن محمـد سلمان المعيني

18. عبده بن قاسـم عبده سـويدي

19. علـي بن احمـد حسـن الحازمـي

20. علـي بن شهـوان احمـد الغامـدي

21. علـي بن يحـيى فايع الحريصـي

22. فيصـل بن محمـد يحـيى سرحـان

23. مجـدي بن يحـيى عباس حكمـي

24. محسـن بن حسـين محمـد عجيبي

25. محسـن موسـى محمـد قاسمـي

26. محمـد بن أحمـد إبراهيم النعمـي

27. محمـد بن حسـن فرحــان الفيفـي

28. محمـد بن عزالدين محمـد عباس

29. محمــد بن علـي سلمـان النجـادي

30. محمـد بن علـي سليمان قاسـم

31. محمـد بن علـي شـيخ ياسـين

32. هاشـم بن علـي احمـد ناشـب

33. هشام بن علي منصـور أبو طالب

34. وحـيد بن محمـد إبراهـيم شحـار

35. وديع بن علـي احمـد الخـبراني

36. يحـيى بن علـي يحـيى حكمــي

37. يحيى بن هادي يحيى المالكي

المرقـون للمرتبـة السادســة وعددهم (45)

1. إبرهـيم بن محمـد علـي كـوكـو

2. أبكـر بن معــادي عبدالله عبـاس

3. احمــد بن زيد حــاوي مغفـوري

4. احمــد بن محمـد موسـى مجرشـي

5. ثامــر بن احمـد محمـد دغـريري

6. جـابر بن محمـد يحـيى أبو ملحـة

7. جـبران بن قليل يحـيى الريثي

8. حسين بن احمد علي الأبياتي الفيفي

9. حسـين بن صديق عثمـان حكمـي

10. حيان بن محمـد مفـزع التليدي

11. خالد بن عبدالمعطي محمـد الضمدي

12. خالـد بن نافـع حسـن حكمـي

13. خالـد بن يحـيى عبدالله الجـرب

14. خالـد بن يحـيى احمـد عطـيف

15. سلطـان بن عبدالله سلطـان السبيعي

16. شجاع بن سعيد مغيب السبيعي

17. عبدالرحمن بن عبدالله احمـد معشـي

18. عبدالعـزيز بن علـي حسـن فياض

19. عبدالله بن علـي عيسـى مسلـم

20. عبده بن يحـيى محمـد مدحلـي

21. عثمـان بن محمـد عثمـان حكمـي

22. عثمـان بن احمـد علـي عسـوني

23. علـي بن موسـى مفـرح عسـيري

24. علـي بن يحـيى جـابر النجـادي

25. عمـر بن حسـين قاسـم مصعـود

26. عيسـى بن محمـد إبراهـيم حمـق

27. فريد بن عمـر جــابر صـدام

28. فهـد بن سعـد بعيجــان البقمـي

29. فؤاد بن محمــد عــزي معوضـه

30. فـواز بن علـي يحـيى فقيهـي

31. ماجــد بن علـي إبراهـيم عسـيري

32. محسـن بن احمــد عقـيل الأمـير

33. محمـد بن إبراهـيم علـي فقـيري

34. محمــد بن جـبران احمــد شنيـه

35. محمــد بن هـادي علـي الفيفـي

36. محمــد بن يحـيى علـي النجــادي

37. محمـد بن مهـدي علـي فقيهـي

38. محمد بن يحيى علي السلمي الريثي

39. موسـى بن يحـيى احمـد عطـيف

40. نادر بن عثمـان إبراهـيم قـادري

41. ناصـر بن احمــد محمـد بهكلي

42. نايف بن علامـي حسـن واصلي

43. هـند بنت احمــد محمـد مني

44. وليد بن محمـد حسـن عبدالرحمن

45. يحـيى بن عبدالله طالـب اليتيمـي

المرقـون للمرتبـة الخامســـة وعددهم (43)

1. إبراهـيم بن حسـين حمـد دقدقـي

2. إبراهـيم بن يحـيى احمـد مغفـوري

3. احمـد بن عداوي موسـى حمـزي

4. احمــد بن علي عـبده حكمـي

5. جـابر بن احمـد سالـم القيسـي

6. حسن بن محمد حسن مدبش قيسي

7. حسـين بن عمـودي غالـب غـبيري

8. خالـد بن سلطـان احمــد إدريس

9. سالـم بن احمـد يحـيى القيسي

10. سهيل بن خلوي محمد حمزه

11. عبده بن علـي احمـد البـار

12. علي بن صـلام محـه فقيهـي

13. علي بن محمـد إبراهـيم عطيف

14. علـي بن موسـى يحـيى أبو حيـة

15. علـي بن يحـيى احمـد الفيفـي

16. عيسى بن يحيى علي جغدمي

17. مـازن بن محمـد علا الله زرير

18. محمــد بن حسـين علـي اللغبي

19. محمد بن صالـح زوبر العبسـي

20. محمـد بن علـي احمـد عشــوي

21. محمـد بن ناصـر عبده احمـديني

22. مساعـد بن احمـد حسـن الحازمـي

23. يحيى بن سلمـان أسعـد الحريصـي

المرقـون للمرتبـة الرابعــــة وعددهم (26)

1. احمـد بن بيشي محمـد أبو صولـه

2. احمد بن سعدي علي مسعود العبسي

3. احمــد بن محمــد ناصـر علامـي

4. إدريـس بن حسـن حســين صميلي

5. جـابر بن احمـد أسعـد قيسـي

6. طاهــر بن علـي محمــد مجـربي

7. عبدالمجيد بن محمـد محمـد حمـزي

8. عبدالناصر بن هـادي عثمـان حكمي

9. عبده بن ناصر محمد علولي مكرش

10. عمـاد بن علـي محسـن باشـه

11. غـازي بن علـي علـي حكمـي

12. محمـد بن إبراهـيم احمـد حكمـي 13. محمــد بن احمـد سالـم القيسـي

14. محمــد بن جـبران حـربش الريثي

15. محمــد بن حسـن مشيط الفهــادي

16. محمـد بن حسـن يحـيى الحـدري

17. محمـد بن حسـين احمـد الصعـدي

18. محمد فرحان جبران النخيفي المالكي

19. مريع بن جـبران سالـم القيسـي

20. مسعـود بن محمـد سليمـان زيداني

21. مفــرح بن حســن فيفـي فــرج

22. يحـيى بن حسـن معجـب الريثي

23. يحـيى بن علي احمـد مجرشـي

24. يحـيى بن محمـد يحـيى أبو ملحـه

25. يزيد بن محمد عبدالله العيد الشمري

المرقـون للمرتبـة الثالثـة وعددهم (3)

1. نايف بن علـي عثمـان قرمـوش

2. وسـيم بن يحـيى احمـد حـربي

3. يحـيى بن حيـان يحـيى التلـيدي

وقد عبر الموظفون المرقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة الغالية وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن .