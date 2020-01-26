رئيس بلدية محافظة تيماء ورئيس المجلس البلدي يتفقدان عدداً من القرى بالمحافظة

المناطق- تبوك:

قام رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ورئيس المجلس البلدي بتيماء حابس عبدالله العنزي اليوم بجولة تفقدية على عدد من القرى التابعة للمحافظة وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها، للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على احتياج المواطنين بتلك القرى.

وشلمت الجولة مركز الجديد ومركز الجهراء وقرية المثلث الةاقعة على امتداد طريق تبوك المدينة المنورة لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمه للمواطنين ومتابعة أعمال اسفلته والارصفه والاناره بتلك المراكز.

وخلال الجولة استمع رئيس بلدية محافظة تيماء ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة من أهالي المراكز لاحتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشاريع مؤكدين أن المواطن هو أساس العملية التنموية للرقي بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها.