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نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل سليماني

نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل سليماني
http://almnatiq.net/?p=825135
المناطق - واس

قال نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية كإحدى أدوات إيران الارهابية في المنطقة تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة وعلى إثر مقتل أحد مموليها ومشرفيها الإرهابي قاسم سليماني.
وأضاف نائب الرئيس اليمني بالقول إن المليشيا تدفع بكل قوتها للانتقام لمقتل سليماني، بدماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد احمد الحبيشي للاطلاع على المستجدات الميدانية في جبهات المنطقة.
وأكد نائب الرئيس اليمني، أن همجية مليشيا الحوثي العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن أو أن تكون اليمن مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما حث الفريق محسن على المزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.

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