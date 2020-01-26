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مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف

مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف

منطقة الجوف

مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف

http://almnatiq.net/?p=825153
المناطق - الجوف

أعلنت لجنة الفحص والجودة لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر موعد استقبال طلبات المشاركة في جائزتي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للزيت والزيتون ، في النسخة الدولية الثالثة عشر والتي تم تحديد موعد انطلاقها في ٢٨ / ٧ / ١٤٤١ هـ ولمدة ١٠ أيام والتي تقدر بنصف مليون ريال .
وأوضحت اللجنة أن استقبال طلبات الراغبين المشاركة في الجائزة سيبدأ في ١ / ٦ /١٤٤١هـ ، على الموقع الإلكتروني للمهرجان http://www.olivefestival.org.sa/frm10/index.php ، وحتى ١٥ / ٦ /١٤٤١ هـ , قبل بدء عملية التحليل والفحص, التي تمكن المجتازين من عرض إنتاجهم في معارض المهرجان لافتةً الانتباه إلى ضرورة تقديم المستندات الثبوتية، المتمثلة في صورة الهوية الوطنية، وصورة صك المزرعة، أو عقد إيجارها في حال كان المشارك غير مالك للمزرعة المنتجة للزيتون، وتفويض من مالك المزرعة بالموافقة على مشاركة المزرعة في المهرجان.
وأتاحت اللجنة إمكانية تواصل المشاركين واستقبال استفساراتهم على رقمين هاتفيين : 0553141578 – 0554869301.

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