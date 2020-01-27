احدث الأخبار

خبراء يكشفون سبب تحطم طائرة الأسطورة براينت
أبرز المواد
 المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا ومستمرة لبضعة أيام
أبرز المواد
 ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا
أبرز المواد
 واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي
أبرز المواد
 مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف
منطقة الجوف
 طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر بالأحواز
أبرز المواد
 “الجمارك”: تصريح نائب المحافظ غير دقيق.. 50 علبة سجائر مسموح بها لكل مسافر
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. 5 ملايين فروا من المدينة الموبوءة قبل إغلاقها
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل سليماني
أبرز المواد
 رئيس بلدية محافظة تيماء ورئيس المجلس البلدي يتفقدان عدداً من القرى بالمحافظة
منطقة تبوك
 وزير الطاقة: المملكة تتابع التطورات المرتبطة بفيروس كورونا في أسواق النفط
أبرز المواد
 أمير جازان يعتمد ترقية (170) موظفــاً بإمارة منطقـــــة جــــازان
منطقة جازان
خبراء يكشفون سبب تحطم طائرة الأسطورة براينت

خبراء يكشفون سبب تحطم طائرة الأسطورة براينت

أبرز المواد
المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا ومستمرة لبضعة أيام

المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا ومستمرة لبضعة أيام

أبرز المواد
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا

أبرز المواد
واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي

واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي

أبرز المواد

خبراء يكشفون سبب تحطم طائرة الأسطورة براينت

http://almnatiq.net/?p=825167
المناطق - وكالات

كشف مسؤولون في لوس أنجلوس، عن الأسباب التي أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها.

ووفقا لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أشار مسؤولون في شرطة لوس أنجلوس، إلى أن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسي بتحطم المروحية.

ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، برفقة 8 آخرين، من ضمنهم ابنته جيانا، في حادث هز عالم الرياضة.

وقال عدد من الخبراء إن ظروف الطيران السيئة في المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف، الذي استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسي في تحطم المروحية، وسيتم دراستها في التحقيق الجاري.

وقال جوش روبنشتاين، المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس للصحيفة: “الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران”. وأشار إلى أن قسم الدعم الجوي بالوزارة امتنعت عن القيام بأي رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف.

وقالت الصحيفة إن مروحية براينت من نوع “سيكورسكي إس 76″، تحطمت على بعد 50 كيلومترا تقريبا، شمالا من وسط لوس أنجلوس.

ويتوقع أن تعلن السلطات عن تفاصيل جديدة بشأن تفاصيل الحادث الذي روع الولايات المتحدة وعشاق الرياضة حول العالم.

روابط ذات صلة

المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا ومستمرة لبضعة أيام

المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا ومستمرة لبضعة أيام
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80 شخصا
واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي

واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*