“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .