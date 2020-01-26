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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=825176
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

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