أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى شباب الوطن بمشاركة 50 ريادياً

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم, مساء أمس, انطلاق ملتقى شباب الوطن, والمقام بتنظيم مجلس شباب القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة, بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد, ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم, ومعالي مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري, ووكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية ومحافظي المنطقة, وأمناء مجالس الشباب بالمملكة.

حيث تجول سموه فور وصوله على صالة المعارض المصاحبة مستمعاً لشرح مفصل من قبل امين مجلس شباب المنطقة دهش الدهش على المعارض المشاركة والرياديين والرياديات الذين يستعرضون من خلال 50 معرضاً عدد من المبادرات المقامة من قبل مقام إمارة القصيم, والجهات الحكومية والأمنية والرياضية والمتضمنة جهود الشباب بالمنطقة لتعزيز الامن الفكري وكافة الاعمال الاجتماعية والتطوعية التي يبذلها شباب المنطقة.

بعد ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي , تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مجالس شباب المملكة قدم من خلالها شرحاً للأعمال التي تقدمها مجالس الشباب عبر صناعة المستقبل والمشاركة في صنع القرار وأهدافها, بالإضافة إلى استعراض جهود مجلس شباب القصيم من خلال 12 لجنة , يعمل من خلالها 195 عضواً قدم من خلالها 132 مبادرة لخدمة الشباب.

أثر ذلك انطلق اللقاء المفتوح بكلمة سمو أمير منطقة القصيم, الذي أشار من خلاله عن فخره واعتزازه بتشرف منطقة القصيم وعلى مدى سبعة أيام لاستضافة أبناء الوطن من كافة مناطق المملكة, مبيناً على أن القصيم هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المبارك وأن مشاركتها في إقامة ملتقى شباب الوطن ما هو الا لتعزيز حضور الشباب ومشاركتهم كافة تطلعاتهم وآمالهم المرتبطة بهم, عبر تبادل الخبرات والآراء وبوجود ضيوف كرام على رأسهم معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد.

وقال سموه : إن ما يؤكد وحدة هذه البلاد هو مواصلة العمل على تعزيز وتكريس الوطنية للشباب جيلاً بعد جيل, وأن كل جزء في الوطن يمثل الجزء الآخر, وشباب الوطن هم عدة المستقبل وصمام الآمان لهذه البلاد المباركة, وهم على قدر كبير من المسؤولية لمواجهة التحديات وتحقيق كل ما يخدم الوطن ويعزز الولاء لقيادته ـ حفظها الله ـ, وهذا الحشد الكبير من شباب الوطن يؤكد على ان اجتماع كل كلمة لأبناءه وتحت سقف واحد هو مكان اهتمام وحب وتقدير من الجميع.

بعد ذلك أوضح معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد على أن مجالس الشباب في كافة انحاء المملكة هي احدى الخطوات التي قدمتها القيادة ـ أيدها الله ـ لتعزيز طموحات وحيوية الشباب وحقوقهم, مشيراً على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تواصل العمل في احتضان الشباب وتحقيق متطلباتهم ورسم الخطط لتحقيق طموحاتهم وحقوقهم, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم مبادرة ملتقى شباب الوطن واصفاً أياه “شاب الشباب” وهو أقرب الناس لفهمهم وفهم تطلعاتهم ومتطلباتهم من خلال انشاء مجلس شباب القصيم وإقامة ملتقى شباب الوطن, مشيراً على أن هذا الحشد الشبابي المبهج عكس ما تقدمة القصيم من طموحات عالية لخدمة الشباب.

بعد ذلك شارك عدد من أمناء مجالس الشباب بالمملكة في منطقة نجران والرياض وتبوك, قدموا من خلالهم عدد من التجارب والاطروحات حيال دعم الدولة للشباب لصناعة المستقبل والمشاركة في القرار وعدد من التجارب الملهمة للشباب في المملكة.

عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس شباب القصيم وقعها امين المجلس دهش الدهش, مع مؤسسة الراجحي الإنسانية, ومؤسسة الأمير محمد بن فهد ومجلس شباب القصيم, لإطلاق مبادرات نوعية في ترميم المساكن, وعمليات التكميم, وتجهيز قاعة لأطفال مرضى السرطان, وكرم سموه في ختام الملتقى أمناء مجالس الشباب بمناطق المملكة وفريق العمل وشركاء النجاح.