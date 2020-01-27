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لجنة رعاية السجناء بتبوك تعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها

لجنة رعاية السجناء بتبوك تعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها
http://almnatiq.net/?p=825209
المناطق- تبوك
عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك اليوم اجتماعها الأول لعام 2020م.
وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة أحمد بن عطيه الحارثي خلال الاجتماع أهمية تنفيذ البرامج والخطة الاستراتيجية 2020 -2025.
فيما استعرض المدير التنفيذي للجنة عبد الرحمن بن نبات أبرز الإنجازات خلال الربع المالي الرابع لعام 2019م وقدم شرح الخطة الاستراتيجية ومبادرتها للرقي بالخدمات وبناء وتنمية قدرات المستفيدين وشرح مختصر عن الاستدامة وفق معايير المبادره العالمية لإعداد التقارير GRI.
وأشاد بن نبات بجهود اللجنة وأعضاء المجلس على مابذلوه من إنجازات في إنجاح عمل اللجنة وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة في الفترة الماضية.

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