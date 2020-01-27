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خدمات الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة تقدم خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا

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خدمات الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة تقدم خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا

خدمات الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة تقدم خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا
http://almnatiq.net/?p=825211

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا خلال العام الماضي 1440هـ على المراكز الصحية التابعة لها والبالغة 43 مركزًا.
فقد بلغ عدد مراجعي العيادات العامة 864596 مراجعًا، وعدد مراجعي العيادات الاستشارية 13158 مراجعًا، وعدد مراجعي عيادات الأسنان 55294 مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي عيادات رعاية المسنين 28107 مراجعين، فيما تم إجراء الفحوصات المخبرية لـ 28580 فحصًا مخبريًّا، إضافةً إلى إجراء 780 فحصًا للأشعة، كما راجع عيادات الأمراض المزمنة 152310 حالات، و 8230 مراجعًا لعيادات رعاية الأمومة و 52711 مراجعًا لعيادات الطفولة.

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