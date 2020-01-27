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الكشف عن السبب الرئيسي لتحطم طائرة لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت
http://almnatiq.net/?p=825216
المناطق_وكالات

كشف مسؤولون في لوس أنجلوس، عن الأسباب التي أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها.

ووفقا لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أشار مسؤولون في شرطة لوس أنجلوس، إلى أن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسي بتحطم المروحية.

ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، برفقة 8 آخرين، من ضمنهم ابنته جيانا، في حادث هز عالم الرياضة.

وقال عدد من الخبراء إن ظروف الطيران السيئة في المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف، الذي استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسي في تحطم المروحية، وسيتم دراستها في التحقيق الجاري.

وقال جوش روبنشتاين، المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس للصحيفة: “الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران”. وأشار إلى أن قسم الدعم الجوي بالوزارة امتنعت عن القيام بأي رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف.

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