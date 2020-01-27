نجاح إزالة جسم معدني من أمعاء طفل بحفر الباطن

المناطق_حفر الباطن

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو من آلام حادة في منطقة البطن ، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة ،أتضح وجود جسم معدني مستقر ​

في الأمعاء مسبباً ثقوب وضرر للأمعاء ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله إستئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد