تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو من آلام حادة في منطقة البطن ، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة ،أتضح وجود جسم معدني مستقر
في الأمعاء مسبباً ثقوب وضرر للأمعاء ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله إستئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد
نجاح إزالة جسم معدني من أمعاء طفل بحفر الباطن
تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو من آلام حادة في منطقة البطن ، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة ،أتضح وجود جسم معدني مستقر
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