ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين

اختتم مساء الأمس الأحد فعاليات مهرجان ربيعنا تراث والذي أقامه مجلس شباب منطقة الباحة وأمانة منطقة الباحة وذلك ضمن فعاليات ربيع الباحة ٤١

وقد ضم المهرجان أكثر من ٢١ ركنا للمعروضات والمبيعات التراثية والشعبية تنوعت مابين أدوات قديمة وحرفيات ثمينه وأكلات شعبية متنوعة الى جانب وجود مسرح للفعاليات استعرض من خلاله عددا من الأمسيات التاريخية والثقافية والفنية طيلة أيام المهرجان.

كما حوى المعرض على جادة الفن بامتداد ٣٥ مترا بمعرض للفنون التشكيلة قدمته الفنون التشكيلية بمحافظة المخواة بتواجد نخبة من الفنانين والخطاطين وفي نهاية جادة الفن احتوى المقر على معرض كتاب مصاحب للفعالية قدم من قبل النادي الأدبي بمنطقة الباحة ، إضافة الى وجود ساحة خاصة للخيول العربية الأصيلة بتواجد وتنفيذ نادي فال العز وهو أول نادي فروسية معتمد من قبل الإتحاد السعودي للفروسية بمنطقة الباحة .

وتأتي هذه الفعالية في تجسيد حقيقي لتمكين الشباب وإعطائهم فرص التنظيم والعمل والإنتاج من خلال طرح الأفكار والتنفيذ حيث قام مجلس الشباب بإعداد وتنفيذ وإخراج هذا المهرجان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

وقال رئيس المجلس حازم ظهران أن هذه الفعالية ماكانت لتنجح لولا دعم سمو سيدي أمير منطقة الباحة الداعم الأول لكل المناشط الشبابية وتوجيه ومتابعة من قبل وكيل أمارة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن صالح السياري ورعاية ودعم كامل من قبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط الذي سخر كل الأمكانيات والجهود من اجل انجاح هذا المهرجان

كما أشكر جميع الشباب والفتيات أعضاء مجلس شباب منطقة الباحة المبدعين الذي يثبتون في كل مره أنهم أهل لإنجاح كل الأنشطة والفعاليات وبإذن الله سترون ماهو أجمل في قادم الأيام

هذا وتجدر الإشارة الى أنه في نهاية اليوم الأخير تم تكريم جميع الجهات الراعية والمشاركة والمنظمين بحضور رئيس بلدية محافظة المخواة أ. مفلح بن عشق الغامدي .