احدث الأخبار

ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين
منطقة الباحة
 “تعليم مكة” يعلن آلية التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1442
منطقة مكة المكرمة
 “المواصفات والمقاييس” تمنح 259 ترخيصًا باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة حول العالم
أبرز المواد
 الهيئة العامة للعقار تصنف أول مكتب يطبق معايير منشآت الوساطة العقارية
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني خلال الربع الأول من 2020
أبرز المواد
 نجاح إزالة جسم معدني من أمعاء طفل بحفر الباطن
أبرز المواد
 بيان إعلامي حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان
أبرز المواد
 الكشف عن السبب الرئيسي لتحطم طائرة لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط 13 باكستانياً قاموا بسرقة 400 رأس من الأغنام
أبرز المواد
 خدمات الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة تقدم خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو مصور يسيء إلى طالبات الجامعات وأولياء أمورهن بفاحش القول.
أبرز المواد
ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين

ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين

منطقة الباحة
“تعليم مكة” يعلن آلية التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1442

“تعليم مكة” يعلن آلية التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1442

منطقة مكة المكرمة
“المواصفات والمقاييس” تمنح 259 ترخيصًا باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة حول العالم

“المواصفات والمقاييس” تمنح 259 ترخيصًا باستخدام علامة الجودة السعودية في 20 دولة حول العالم

أبرز المواد
الهيئة العامة للعقار تصنف أول مكتب يطبق معايير منشآت الوساطة العقارية

الهيئة العامة للعقار تصنف أول مكتب يطبق معايير منشآت الوساطة العقارية

أبرز المواد

ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين

ربيعنا تراث يختتم فعالياته بتكريم المشاركين
http://almnatiq.net/?p=825238
المناطق - الباحة
اختتم مساء الأمس الأحد فعاليات مهرجان ربيعنا تراث والذي أقامه مجلس شباب منطقة الباحة وأمانة منطقة الباحة وذلك ضمن فعاليات ربيع الباحة ٤١
 وقد ضم المهرجان أكثر من ٢١ ركنا للمعروضات والمبيعات التراثية والشعبية تنوعت مابين أدوات قديمة وحرفيات ثمينه وأكلات شعبية متنوعة الى جانب وجود مسرح للفعاليات استعرض من خلاله عددا من الأمسيات التاريخية والثقافية والفنية طيلة أيام المهرجان.
كما حوى المعرض على جادة الفن بامتداد ٣٥ مترا بمعرض للفنون التشكيلة قدمته الفنون التشكيلية بمحافظة المخواة بتواجد نخبة من الفنانين والخطاطين وفي نهاية جادة الفن احتوى المقر على معرض كتاب مصاحب للفعالية قدم من قبل النادي الأدبي بمنطقة الباحة ، إضافة الى وجود ساحة خاصة للخيول العربية الأصيلة بتواجد وتنفيذ نادي فال العز وهو أول نادي فروسية معتمد من قبل الإتحاد السعودي للفروسية بمنطقة الباحة .
وتأتي هذه الفعالية في تجسيد حقيقي لتمكين الشباب وإعطائهم فرص التنظيم والعمل والإنتاج من خلال طرح الأفكار والتنفيذ حيث قام مجلس الشباب بإعداد وتنفيذ وإخراج هذا المهرجان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
وقال رئيس المجلس حازم ظهران أن هذه الفعالية ماكانت لتنجح لولا دعم سمو سيدي أمير منطقة الباحة الداعم الأول لكل المناشط الشبابية وتوجيه ومتابعة من قبل وكيل أمارة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن صالح السياري ورعاية ودعم كامل من قبل أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط الذي سخر كل الأمكانيات والجهود من اجل انجاح هذا المهرجان
كما أشكر جميع الشباب والفتيات أعضاء مجلس شباب منطقة الباحة المبدعين الذي يثبتون في كل مره أنهم أهل لإنجاح كل الأنشطة والفعاليات وبإذن الله سترون ماهو أجمل في قادم الأيام
هذا وتجدر الإشارة الى أنه في نهاية اليوم الأخير تم تكريم جميع الجهات الراعية والمشاركة والمنظمين بحضور رئيس بلدية محافظة المخواة أ. مفلح بن عشق الغامدي .

روابط ذات صلة

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”
امير الباحة يشهد  توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون

امير الباحة يشهد  توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون
الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*