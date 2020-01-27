الدكتور السواط يدشن مبادرة بلدي الباحة ( توسعة وتهيئة طريق منتزه مدخلة)

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور/ علي بن محمد السواط ظهر أمس توسعة وتهيئة طريق منتزه العرق – مدخلة – وذلك بحضور مدير عام النقل بمنطقة الباحة المهندس / مسفر المالكي والمشايخ عبدالعزيز بالرقوش ومبارك منسي وماجد الصعيري وعدد من معرفي وأهالي مدينة الباحة وملاك المعدات.

وبدأ الحفل الخطابي الذي نظمه المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بالقرآن الكريم تلاوة الأستاذ فواز علي عيسى بعد ذلك القى رئيس المجلس البلدي الأستاذ/أحمد آل هادي الزهراني كلمة المجلس أعرب عن شكره وتقديره لشركاء النجاح أمانة منطقة الباحة وفرع النقل والقطاع الخاص الذين ساهموا في انجاح مبادرة المجلس البلدي المتمثلة في توسعة الطريق لمنتزه مدخلة الشتوي ، مؤكداً أن ما يجده الوطن من اهتمام من لدن قيادتنا الحكيمة وتحدث عن الهدف من المبادرة وهو الوصول إلى مشتى يعد الأقرب لمركز مدينة الباحة يتميز بدفء طقسه شتاء واعتداله صيفاً وتتوفر به الجداول الرقراقه واشجار العتم والزيتون البري ويصل إلى بحيرة سد وادي بيده وشارك الشعراء الشعبيون نايف بن مصلح وربيع الزهراني ومساعد بديوي بإلقاء قصائدهم التي نالت استحسان الحضور، فكلمة القطاع الخاص ألقاها الأستاذ جمعان بن عبدالهادي أشاد بما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة مؤكداً الواجب الذي يقع على رجال الأعمال والقطاع الخاص في سبيل الشراكة الحقيقية مع المجتمع، بعد ذلك القى الشيخ عبدالعزيز بالرقوش كلمة الأهالي أشاد بالجهود التي يقدمها المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة وقال بأن نزوله للميدان واستشعار احتياجات الأهالي لأكبر دليل على تفهمه لأعماله وواجباته واعطى لمحه تاريخية عن طريق مدخلة وما يتميز به المكان من مزايا طبيعية ومناخية.

والقى سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط كلمة أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لجهودهم الواضحة في سبيل المشاركة في تنمية المدينة من خلال القرارات التي يصدرها مؤكداً التعاون معه في سبيل تلبية احتياجات أهالي مدينة الباحة.

بعد ذلك تفضل بتدشين توسعة الطريق على بركة الله.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية.

وصرح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الأستاذ جمعان بن علي الكرت بأن الباحة تستحق البذل والعطاء في وطن البناء والنماء وأضاف بأن المجلس البلدي تبنى عدد من المبادرات التي وجدت دعماً ومساندة من أمانة المنطقة ومن بينها تهيئة ملاعب شبابية وبالفعل تم تحديد مواقع مناسبة وقامت الأمانة بتسويتها في كل من الغمدة ، الربيان، المفارجة ، بني سار، المزرع الكراء كما رأى استثمار المواقع السياحية الجديدة من خلال وصول الطرق السهلة، وتبني توسعة الطريق إلى منتزه مدخلة وكان مثلث نجاح هذا العمل أمانة منطقة الباحة بتعاونها ومؤازرتها لقرارات المجلس ، والقطاع الخاص ، بمشاركته وتعاونه الايجابي مؤكدين الحس الوطني الصادق ومشاركته المجتمعية الحقيقية، وأضاف الكرت بأن المجلس نظم ورشتي عمل عن الحفاظ على الغطاء النباتي وكذلك الطراز العمراني التقليدي بالباحة وطُرحت أوراق عمل علمية خرجت الورشتان بتوصيات تخدم مدينة الباحة .