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غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل

غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=825254
المناطق - جدة

برعاية غرفة جدة افتتاح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع ومزاد البخور ودهن العود الأربعاء القادم بفندق الريتزكارلتون – جدة ،  والذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط  .

حيث سيبدأ المعرض استقبال زواره من يوم الأربعاء إلى السبت الموافق ٤ – ٧ جمادى الآخر  ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ يناير – ١ فبراير ٢٠٢٠م ،  من الساعة ٤ عصراً إلى ١٢  مساءً لجميع فئات المجتمع مجاناً .

بمشاركة ستة دول متخصصة في مجال العود و العطور و  العود ، و سيكون هُناك العديد من منتجات العود و البخور و العطور و البراندات الدولية  .

ويضم المعرض مزاداً دولياً على مستوى الشرق الأوسط للعود ، من مختلف الأصناف و الأحجام التي تتميز به أذواق مُحبي العود الطبيعي .

كما يُعد المعرض جامعاً إعلامياً للعديد من القنوات الفضائية و الإذاعية و الصحف الورقية و الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي محلياً و دولياً ، لِما لإهمية دور الإعلام في سطوع الإقتصاد السعودي دولياً و مواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإقتصادية .

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