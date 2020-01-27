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أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية
http://almnatiq.net/?p=825259
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ,  قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء صالح بن محمد السويدان يرافقة قادة مشاريع القوة الخاصة للأمن والحماية في البحر الأحمر العميد بحري منصور ناصر الفايز وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم العقيد بحري نواف بن فهد العنزي
وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع  , مثنياً سموه على ما يقوم به أفراد القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية, داعيًا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.
من جانبه أعرب اللواء  السويدان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وعلى دعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.

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