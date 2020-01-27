أمير منطقة جازان يعزي مدير شرطة أحد المسارحة في وفاة والده

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى مدير شرطة أحد المسارحةً الرائد جابر بن محمد مهجري المدخلي في وفاة والده الشيخ محمد بن جابر مهجري المدخلي – رحمه الله – والى ابناء وذوي وأسرة الفقيد.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

من جهته عبر الرائد المدخلي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرته ومشاركته في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .