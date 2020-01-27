أمير جازان يوجه بمتابعة المراقبة الصحية بالمطار والمنافذ البرية والبحرية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس الاجتماع التنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومختلف المنافذ بالمنطقة وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية محمد الحربي.

كما وجه سمو أمير منطقة جازان بسرعة تفعيل نظام المراقبه الصحية بالمطار الداخلي والصالة الدولية.

وشدد سموه ، على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فايروس كورونا المستجد ، ومتابعة كافة الحالات القادمة التي يشتبه فيها وكذلك مناطق التجمعات مثل العمالة الوافدة التي تعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، والمنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة ومتابعة عمليات الرصد بشكل مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة والعاملة بالمنطقة ومنها العمالة القادمة من الصين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.