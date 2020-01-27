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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية

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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “مجتمعي” ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=825274
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مجتمعي” ، بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة , اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمعي ، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية لتعزيز تنمية مجال مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والبنات.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة “مجتمعي” الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد , وعن ومؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري.

وتهدف الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين إلى التكامل والتعاون بين المؤسستين على تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية والإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في المجالات التالية وهي : تدريب وتوظيف الشباب ، والإسكان الميسر ، وتنمية المرأة ، والبحوث والدراسات الإستشرافية ، والعناية بذوي الظروف الخاصة ، وتنمية الشباب ، والمشاريع الإنمائية والإنسانية.

 

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمثل هذه الاتفاقيات التي تسعى إلى التكامل بين المؤسستين والإسهام في تحقيق رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز ما يمتلكه شباب وفتيات المنطقة من قدرات , مشيراً سموه إلى أهمية رفع معدل الوعي بما تقدمه بعض منظمات المجتمع المدني التي تسعى لخدمة المجتمع السعودي بجميع فئاته وقضاياه ، وأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مساعدة المجتمع بشتى المجالات وتهيئة البيئة المناسبة لذلك لتنفيذ برامجها ومناشطها ولتعمل على إيجاد حلول إبداعية لمشاكل إنسانية ومجتمعية قد تعتري المجتمع السعودي , مقدماً شكره للجهود المبذولة في تعزيز وتنمية الدور الاجتماعي بين مؤسسات هذا الوطن الغالي والقطاعات الحكومية والخاصة .

وبين أن شباب وفتيات المنطقة بحاجة إلى مثل هذه الشراكات التي تسهم في دعمهم وتنمية قدراتهم بشكل دائم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والسلامة والنماء الدائم.

 

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