التطوير والجودة بجامعة الملك خالد تدرب أكثر من 900 من أعضاء وعضوات هيئة التدريس خلال الفصل الأول

المناطق - أبها

قدمت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد ضمن برامجها التدريبية المُقدمة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ 35 دورة تدريبية، وذلك بمقر الجامعة الرئيس وفروعها.

وشملت الدورات التدريبية 20 دورة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، و4 دورات تدريبية للقيادات الجامعية، بالإضافة إلى 6 دورات تدريبية للأعضاء بمجال القياس والتقويم، و 5 دورات تدريبية بمجال البحث العلمي.

واستهدف البرنامج التدريبي جميع فئات الجامعة منها القيادات بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس الجدد، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المعيدون والمعيدات، وذلك تحقيقًا لاستراتيجيات العمادة المستقبلية، وتنفيذًا لأنشطتها التدريبية الخاصة برفع مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يضمن استمرار التميز والإبداع في التدريس وجودة التعلم الجامعي.

فيما أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أنّ عدد المستفيدين من الدورات بلغ 902 متدرب ومتدربة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مقدمًا شكره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه المستمر للبرامج التدريبية في مجال تنمية أعضاء هيئة التدريس، والتي من شأنها تطوير العملية التعليمية بالجامعة.