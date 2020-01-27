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“سعود الطبية” إطلاق مبادرة “التغذية أسلوب حياة” بخمس مواضيع توعوية

“سعود الطبية” إطلاق مبادرة “التغذية أسلوب حياة” بخمس مواضيع توعوية
http://almnatiq.net/?p=825293
المناطق - الرياض

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية، مبادرة “التغذية أسلوب حياة”، صباح اليوم الإثنين .

وأوضحت مدير إدارة  التغذية بالمدينة أ.فاطمة الهدار بأن المبادرة تهدف لرفع الوعي الغذائي لموظفي ومراجعي المدينة وتصحيح المفاهيم والشائعات الغذائية الخاطئة بالإضافة إلى مساعدتهم في تحسين واكتساب عادات غذائية سليمة.

إلى ذلك، نوهت رئيس قسم التثقيف الغذائي أ.عبير الجريوي بأن المبادرة تتركز حول خمس مواضيع تتمثل في التوعية من الدهون المهدرجة، إلى جانب التعريف بالأطعمة المضادة للالتهابات والأغذية الوظيفية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمكملات الغذائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطريقة الصحيحة لقراءة بطاقة المنتجات الغذائية.

من جانبها، أوضحت أخصائية التغذية أسماء الرميزان أن الزائر يستطيع التواصل مع المتخصصين في مجالات التغذية المختلفة بشكل أسبوعي لاكتساب المعلومات التغذوية الصحيحة لرفع مستوى الوعي والثقافة الغذائية للفرد والمجتمع

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