أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل رئيس المحكمة العامة بعرعر وعددًا من القضاة

عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي، يرافقه عدد من القضاة، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيين ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة بعرعر.

وثمن سموه الجهود المباركة التي يبذلها رئيس المحكمة العامة بعرعر والقضاة حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة العامة بعرعر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه للمحكمة ومنسوبيها؛ مما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.