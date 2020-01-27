هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي تطلق مسابقتين على كتابي الابتزاز والرقية الشرعية

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ضمن البرامج التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وتفعيلاً للعمل الوقائي والتوعوي بين هيئة المحافظة والمراكز التجارية أقام مركز هيئة نفي التابع لهيئة محافظة الدوادمي المسابقة الإلكترونية الأولى بعنوان ” جريمة الابتزاز ” على كتاب معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وكذلك المسابقة الإلكترونية الثانية بعنوان ” أحكام الرقية الشرعية ” على كتاب معالي الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي ستستمر لمدة شهرين بواقع عشرة أيام في كل سوق تجاري .

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ، وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في الميدان.