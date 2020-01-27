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الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية

الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية

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الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية

الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=825314
المناطق - المدينة المنورة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين (2 جمادى الآخر 1441هـ) معرض “خير أمة” بمقر الجامعة الإسلامية ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”.

وألقى سعادة مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي كلمة خلال حفل الافتتاح رحب فيها بصاحب السمو والضيوف الكرام في رحاب الجامعة التي تعد إحدى أهم مراكز القيم في الوطن. مضيفًا بأنه يتمثل ذلك جليًا في رسالتها السامية النبيلة التي ترتكز على تبليغ ونشر رسالة الإسلام الخالدة إلى كافة أرجاء العالم والتي تتميز بأعظم القيم الإنسانية النبيلة.

وقال الدكتور العتيبي إننا نلتقي اليوم في يوم من أيام مبادرة خير أمة مبادرة القيم والأخلاق التي أطلقها سمو أمير المنطقة في طيبة الطيبة لتكون إضافة نوعية لمجتمع المدينة المنورة الذي غُرست فيه بذور القيم على يد معلم البشرية الخير والقيم والاخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مؤكدًا على أن تنظيم هذا المعرض التفاعلي يأتي انطلاقًا من دور الجامعة الريادي ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال منظومة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية المتنوعة بجميع لغات العالم الحية، وتهدف الجامعة من خلالها إلى ترسيخ القيم لتكون سلوكًا عمليًا يميز إنسان المدينة المنورة. موضحًا بأنه يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار.

عقب ذلك شاهد الحضور فلمًا بعنوان: خير أمة، كما استمعوا إلى أوبريت إنشادي يبرز القيم والأخلاق الإسلامية من إعداد ومشاركة طلاب الجامعة.

 

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